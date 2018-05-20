ABD, Çin ile ticaret savaşını askıya aldı

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fox televizyonuna konuştu.

Mnuchin, ABD ve Çin arasında gümrük vergisi üzerinden yaşanan gerginliği bir anlaşma zemininde sonlandırmak için beklemeye aldıklarını açıkladı.

"Ticaret savaşını beklemeye alıyoruz. Şu anda, farklı bir çerçevede anlaşıncaya kadar gümrük vergisini beklemeye alma konusunda anlaştık."

"50-60 milyar dolar arasında seviyeye çıkacak"

Steven Mnuchin, ABD ve Çin arasındaki ticaret haciminin genişleyeceğinden bahsetti.

"Önümüzdeki 3 ila 5 sene içerisinde enerji alımının 50 milyar dolar ile 60 milyar dolar arasında bir seviyeye çıkacağını görebilirsiniz. Ve stratejik olarak bu durum hem bizim için hem de onlar için önemli olacak."

Mnuchin, Çin ile müzakereleri devam eden anlaşmaya ilişkin ise detay vermekten kaçındı.

Ekonomik ve ticari anlaşmazlıklar masaya yatırıldı

ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayı sonunda, Hazine Bakanı Mnuchin'in ticaret anlaşmazlıklarını müzakere etmek için Çin'e gideceğini açıkladı.

Mnuchin, ay başında Çin'e yaptığı ziyarette, Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı ile ikili ekonomik ve ticari anlaşmazlık konularını çözmek üzere toplantılar yaptı.

Toplantılarda fikir alışverişi yapıldı ve kısmen mutabakat sağlandı.

Steven Mnuchin'in Çin'e yaptığı ziyaretin ardından ise Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ticari ve ekonomik müzakereler yürütmek için ABD'yi ziyaret etti.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret savaşı

Herşey ABD Başkanı Trump’ın Çin’e karşı verilen 375 milyar dolar ticaret açığını kapatmak için ek gümrük vergisi getireceğini ilan etmesiyle başladı.

Trump, Çin ürünlerine 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirecek kararnameyi imzaladı.

Trump yönetimi, Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından, 1300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Pekin'den misilleme

Pekin yönetimi de cevap olarak, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirildiğini ilan etti.

50 milyar dolar değerinde ABD menşeli 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

İki ülkenin vergileri hangi ürünleri kapsıyor?

ABD'nin vergi planı genel olarak Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alırken, Çin'in misilleme vergileri de et, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 Amerikan menşeli ürünü hedef alıyor.

Kaynak: AA