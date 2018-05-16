ABD, Çin ile ticaret konusunda anlaşma istiyor

Kudlow, Politico haber sitesiyle yaptığı söyleşide, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Pekin'le bir anlaşmaya varma çabalarını desteklediğini ve iki tarafın da adım atması gerektiği görüşüne katıldığını söyledi.

Kudlow, "Mnuchin bir anlaşma sağlamanın peşinde. İyi bir anlaşma olması koşuluyla kendisine desteğim tamdır" dedi ve henüz bir anlaşmaya varılmamış olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İki taraf da gümrük vergilerini ellerinden geldiğince düşürmeli ve tarife dışı engelleri de de hangi alanda olursa olsun kaldırmalı. Bence çözüm serbest ve açık ticarettir. Sanırım şimdi o noktadayız."

Yeniden masaya oturacaklar

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret heyeti bu hafta Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin başkanlığındaki Çin delegasyonuyla Washington'da yeniden masaya oturacak. Görüşmelerde, fikri mülkiyetin korunmasından tarım ürünlerine ve çelik üretim kapasitelerine kadar değişen konular ele alınacak.

Çin'e baskı yapma sözü veren Trump, bu ülkeden ithal edilen ürünlere 150 milyar dolar değerinde gümrük vergileri getireceğini açıklayarak, büyük çaplı bir ticaret savaşı kaygısı yaratmış ve Beijing'in de misilleme niteliğinde kararlar almasına yol açmıştı.

Ancak Trump, İran ve Kuzey Kore ile ticaret yaparak Amerikan yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Çin elektronik şirketi ZTE'ye verilen cezanın yeniden gözden geçirilmesini istemiş ve böylece Çin'e bir zeytin dalı uzatmıştı.

Mnuchin, ZTE konusunda nasıl bir karar verileceğini bilmediğini ancak ABD'nin Çin'le bir ticaret savaşına girmek istemediğini söylemişti.

AB kaygılı

Avrupa Komisyonu'nun tarımdan sorumlu üyesi Phil Hogan ise, ABD ile Çin arasında giderek yükselen ticaret anlaşmazlığının yaratacağı "ikincil zarardan" Avrupa Birliği'nin (AB) kaygılı olduğunu söyledi.

Washington, Mart ayında ithal çelik ve alüminyum ürünlerine ağır gümrük vergileri getirmişti. Bu ürünlerin global olarak arz fazlası vermesi, genellikle Çin'in aşırı üretimine bağlanıyor.

AB, büyük çelik üreticilerinin bundan sonra ürünlerini Amerikan pazarı yerine Avrupa'ya yönlendirmelerinin kendi piyasalarını tıkayacağından korkuyor.

ABD yönetimi Avrupa çelik ve alüminyum ürünleri için geçici bir muafiyet tanımıştı ancak AB bunun kalıcı olmasını istiyor.

Kaynak: Reuters