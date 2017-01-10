'ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması Müslümanlara savaş ilanıdır'

Kudüs Yüksek İslam Heyeti, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının Filistinlilere, Araplara ve Müslümanlara savaş ilan etme anlamına geleceği belirtildi.

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, "ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması ABD'nin Kudüs'ü resmen Yahudi devletinin başkenti olarak kabul ettiği anlamına gelir. Filistinlilere, Araplara ve Müslümanlara savaş ilan etmektir." denildi.

ABD'nin yeni başkanı Trump'ın seçim kampanyası sürecinde vadettiği büyükelçiliğin taşınması durumunun ABD'nin İsrail-Filistin sorununu çözmek için ortaya koyduğu siyasetle açıkça çeliştiğine dikkat çekilen açıklamada, "İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmelerinin gözlemcisi ve garantörü olan ABD, nasıl olur da büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı alabilir?" ifadelerine yer verildi.

"ABD, İsrail'den yana tavır aldığını açıkça ilan etmiştir"

Açıklamada, ABD'nin büyükelçiliği taşımasının Kudüs’ü işgal altında kabul eden Uluslararası camia ile de ters düştüğüne vurguda bulunularak, "ABD, İsrail'den yana tavır aldığını açıkça ilan etmiştir. Böylece dış politikadaki güvenirliğini tamamen yitirmiştir. Müslümanların ve Hristiyanların mübarek kutsal şehirdeki (Kudüs) haklarını hiçe saymıştır." denildi.

Yahudilerin dünyada azınlık olduğu ve mukaddes şehir Kudüs’e egemen olmalarının mümkün olmayacağı vurgusu yapılan açıklamada, “Müslümanlar 15 asırdan beridir Allah’ın emriyle bu mukaddes şehre hükmetmektedir. Bu ilahi emir ve karardan asla taviz verilmeyecektir. Kudüs, Hazreti Muhammed’in miraca yükseldiği ve Hazreti İsa’nın da vatanıdır." ifadeleri kullanıldı. AA