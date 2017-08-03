ABD Büyükelçiliğinden PKK/PYD'ye askeri sevkiyat açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'deki ABD askeri yardımlarının büyük bölümünün terör örgütü PKK/PYD'ye değil Arap gruplara yapıldığını ve bunların hafif silahlar ile mühimmattan oluştuğunu iddia etti.

ABD Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Son birkaç günde basında yer alan, doğru olmayan bir dizi haberde, yanıltıcı bir şekilde ABD’nin, YPG’ye destek vermek için Suriye’ye 'tanklar' ve 'silahla dolu yüzlerce tır' gönderdiği iddia edilmiştir." ifadeleri kullanılarak ABD'nin Suriye’de DEAŞ'a karşı savaşan herhangi bir gruba tank vermediği belirtildi.

ABD’nin, öncelikli olarak hafif silahlar ve mühimmattan oluşan askeri yardımının büyük bir kısmının, "Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) içindeki Suriyeli Arap Koalisyon (SAK) unsurlarına" verildiğinin öne sürüldüğü açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"SAK’ı da kapsayan Suriyeli Araplar, DEAŞ’ı bölgeden temizlemek ve evlerine yeniden kavuşabilmek için savaşmaktadır. Bu silahların çok daha küçük bir yüzdesi, SDG’nin Kürt unsurlarına verilen silahlarla sınırlıdır ve bunlar göreve özeldir. Sadece, Rakka’yı ele geçirmek ve DEAŞ’ın yok edilmesi gibi hepimiz tarafından paylaşılan hedeflere ulaşmada sağlayacakları katkıya bağlı olarak verilmektedir."

Büyükelçiliğin açıklamasında ayrıca, (PKK/PYD'nin silahlı kanadı) YPG’ye verilen silahların niteliğiyle ilgili Türk hükümetine tam bir şeffaflıkla bilgi sağlandığı kaydedildi.

ABD Büyükelçiliği, Irak-Suriye sınırını geçen tırların büyük bir kısmının askeri ekipman veya askeri malzemeler taşımadığını ileri sürerek, şu iddiada bulundu:

"Bu tırlar, Suriye içinde yerlerinden edilen insanların temel gereksinimlerini bulundukları yerlerde karşılamak, sağlık ve güvenliklerini temin etmek için gıda, ilaç ve diğer zaruri malzemeleri içermektedir. Bunun aksini iddia eden yanlış haberler tehlikelidir ve bizi DEAŞ’ı ortadan kaldırmak, bu şiddetten etkilenenlere destek olmak yönündeki ortak arzu ve amaçlarımızdan alıkoymaktadır."

ABD'li komutan PKK-SDG oyununu itiraf etmişti

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, terör örgütü PKK/PYD ile ilişkili görmesi sebebiyle YPG'ye "isim değiştirme" tavsiyesinde bulunduklarını, bunun üzerine örgütün (Suriye'deki mensuplarının) , adını "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti. AA