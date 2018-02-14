ABD bütün dünyanın gözü önünde teröristlere kalkan oluyor

ABD, Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen DEAŞ'la mücadele yalanıyla YPG/PKK'lı teröristlere açık desteğe devam ediyor.

2018 mali yılı bütçesinde Muhtemel Denizaşırı Operasyonlar Fonu kapsamında Suriye’de “Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefeti” adı altında aralarında YPG/PKK’nın da bulunduğu gruplara 500 milyon dolar ayıran ABD, hafta başında açıklanan 2019 mali yılı bütçe teklifinde ise 300 milyon doları eğit-donat ve 250 milyon doları sınır güvenliği ihtiyaçları olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdı.

Pentagon'dan teröristlere 550 milyon dolar

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Teröristleri silaha boğdu

Pentagon’dan edinilen ve savaş fonu olarak bilinen Muhtemel Denizaşırı Operasyonlar fonunun alt kalemlerine ilişkin belgede, Suriye’de DEAŞ ile mücadele etmek üzere 25 bin milis kuvvetinin eğitildiği ve 5 bin milisin de eğitilmekte olduğu anlatılırken, ayrılan 500 milyon dolarlık bütçenin 393 milyon dolarının silah ve ekipmanlara ayrıldığı yer alıyor.

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AT-4 ve RPG-7 gibi silahlar verildi

Suriye'deki eğit-donat programı kapsamında desteklenen gruplara verilen silahlar arasında tanksavar ve roketatar gibi ağır silahlar var.

Söz konusu silah listesinde 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfek yer alırken, 3 bin Rus yapımı RPG-7 roketatar, toplam bin adet Amerikan yapımı AT-4 ve Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldı. Ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbün de verilen ekipmanlar arasında yer aldı.

4 bin tırın üzerinde sevkiyat

Pentagon, 2018 bütçesi kapsamında verilmesi planlanan silahların ne kadarının verildiği konusunda açıklama yapmazken, bölgeden gelen haberlere göre ABD, SDG ismini kullanan PYD/PKK unsurlarına şu anda kadar 4 bininin üzerinde tır ile silah ve ekipman gönderdi.

ABD'nin terör ordusu

YPG/PKK'ya destekleri ayyuka çıktı

Beyaz Saray mayıs ayı başında Suriye’de PYD/PKK terör örgütüne Rakka operasyonu kapsamında silah ve ekipman vermesi için Pentagon'a yetki vermişti.

PYD/PKK, ABD’nin Suriye’de tedarik ettiği silahları bugüne kadar gayriresmi olarak alsa da Pentagon örgüte silah verdiğini reddediyordu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2019 yılı için hazırlanan bütçe tasarısında Kongreden DEAŞ ile mücadele kapsamında, SDG ismini kullanan PYD/PKK'ya eğit-donat için 300 milyon, “DEAŞ karşıtı misyona ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları” için de 250 milyon dolar olmak üzere toplam 550 milyon dolar talep etmişti.

Kaynak: AA/TRT Haber