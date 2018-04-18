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ABD, bu yıl sadece 11 Suriyeli mülteci kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, ABD bu yıl şimdiye kadar sadece 11 Suriyeli mülteci kabul etti.

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ABD, bu yıl sadece 11 Suriyeli mülteci kabul etti

2016'da eski Başkan Barack Obama'nın başkanlığının sonuna doğru 15 bin 479 Suriyeli mülteci ABD'ye yerleştirilmiş ve bu sayı 2017'de 3 bin 24'e düşmüştü.

Donald Trump döneminde kabul edilen mülteci sayısıyla, ABD tarihinde son 30 yılın en az mülteci kabulü oldu. 

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında, en az 78 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırı sonrası, "Bu, insanlıkla alaklı bir durum. Kabul edilemez" açıklaması yapmıştı.

Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerin vurulması talimatını vermişti.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere, geçen Cumartesi sabaha karşı 4 sıralarında başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombalamıştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Suriyeli, mülteci, abd
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