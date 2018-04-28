ABD bombardıman uçakları, Çin füze üsleri üzerinden geçti

CNN International'da yer alan habere göre ABD Hava Kuvvetleri, B-52 bombardıman uçakları ile Güney Çin Denizi üzerinde bir eğitim görevi yaptı.

Guam Adası'ndaki üsten kalkan B-52 Stratofortress jetleri, tartışmalı suların üstünde eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

ABD, Çin'in Spratly Adası'nda askeri tesisler inşa ederek bölgeyi militarize etme çabaları hakkında endişelerini dile getirmişti.

Ölüm kusma makinesi olarak bilinen B-52'ler, tonlarca bomba taşıyabiliyor ve en büyük stratejik bombardıman uçaklarından biri.

CNN'e bilgi veren ABD ordu yetkilileri, iki jetin Çin'in askeri havalimanı ve füze üsleri inşa ettiği Spratly Adası'nın üstünden geçtiğini doğruladı.

Pekin yönetimi, Amerikan savaş uçaklarını engellemek için herhangi bir adım atmadı.

Uluslararası kanal ayrıca, Japonya'ya ait F-15 savaş uçaklarının da tatbikata katıldığını aktardı.