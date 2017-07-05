  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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ABD, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

ABD, Kuzey Kore'nin son füze denemesini görüşmek üzere BMGK'yı acil kapalı toplantıya çağırdı.

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ABD, BMGKyı acil toplantıya çağırdı

ABD yönetimi, kıtalararası füze denemesi yaptığı kaydedilen Kuzey Kore ile ilgili yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Amerikan medyasında yer alan, isminin açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililer ve konunun uzmanlarına dayandırılan haberlerde, Kuzey Kore'nin son füze denemesinin, bu ülkenin "ilk başarılı kıtalararası füze denemesi" olduğunun kabul edildiği belirtildi.

BMGK'ye acil kapalı toplantı çağrısı

ABD'nin Alaska eyaletini vurma kapasitesine sahip olduğu iddia edilen Kuzey Kore'nin kıtalararası füze denemesi ile ilgili, BMGK'yi acil kapalı toplantıya çağıran ABD'li yetkililerin, Kuzey Kore'ye karşı alınabilecek tüm tedbirleri BM çatısı altında gündeme getirecekleri ifade edildi. BMGK'deki toplantının çarşamba günü yapılmasının beklendiği dile getirildi.

Alaska'yı vurabilir

Güney Kore'nin Yonhap ajansının Güney Koreli askeri bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberde de söz konusu füzenin Alaska'yı vurma kapasitesine sahip olabileceği ifade edilmişti. AA
 

Etiketler: abd, Kuzey Kore, füze denemesi
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