ABD, BMGK'dan Suriye'deki kimyasal saldırı ile ilgili yeni bir soruşturma başlatılmasını istedi

Haftasonunda Suriye'nin başkenti Şam yakınındaki Duma'da siviller bir kez daha kimyasal silah saldırısına maruz kaldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu gece Türkiye saati ile 22.00'de konuyu acil olarak görüşmek üzere toplanacak.

Washington yönetimi, saldırıyla ilgili Güvenlik Konseyi'nden yeni bir soruşturma talep ederken, ABD Savunma Bakanı Mattis de yeni bir askeri müdahalenin masada olduğu uyarısında bulundu.

Kaynak: TRT Haber