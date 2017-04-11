  • 11 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.701
    EURO 3.927
  • BIST 90904.49
    ALTIN 151.572
Buradasınız : » » 'ABD bilmelidir ki saldırıları cevapsız kalmayacaktır'

'ABD bilmelidir ki saldırıları cevapsız kalmayacaktır'

İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, ABD'nin Suriye'ye tekrar saldırması durumunda bunun cevapsız kalmayacağını söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD bilmelidir ki saldırıları cevapsız kalmayacaktır

İran'ın resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait havaalanını vurmasını değerlendirdi.

ABD'nin uluslararası kanunlara aykırı davrandığını dile getiren Dehkan, "Amerikalılar Suriye'ye tekrar saldırmaları durumunda bunu ağır ödeyecekler. Bilmelidirler ki, saldırıları cevapsız kalmayacaktır." dedi.

ABD ordusu, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 tomahawk füzesinin, kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğunu açıklamıştı.

Etiketler: İran'dan ABD'ye tehdit, İran savunma bakanı, iran, abd'nin suriye saldırısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER