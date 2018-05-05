  • 05 MAYIS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.235
    EURO 5.061
  • BIST 102599.22
    ALTIN 178.771
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD Başkanı Trump’tan Ulusal Silah Birliği'ne destek

ABD Başkanı Trump’tan Ulusal Silah Birliği'ne destek

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Silah Birliği'nin (NRA) yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, silah yasasının sertleştirilmeyeceğine dair güvence verdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Başkanı Trumptan Ulusal Silah Birliğine destek

ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında, ABD Anayasası'nın silah edinme ve taşımaya ilişkin İkinci Ek Maddesi'ne atıfta bulunarak, "İkinci Ek Madde ile aldığınız haklar kuşatma altında ama ben başkanınız olduğum sürece haklarınız hiçbir zaman kuşatma altında olmayacak" dedi. DW Türkçe'de yer alan habere göre Trump, silah edinme haklarının korunması için ABD'de sonbaharda yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçilere oy verme çağrısında bulundu.

Trump, "Hiçbir zaman özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz. Özgür yaşayacak ve özgür öleceğiz" şeklinde konuştu.

Trump'ın Parkland katliamı sonrasında değişen tutumu

ABD Başkanı Trump, Florida eyaletinin Parkland kentinde bir okulda 17 kişinin hayatını kaybettiği katliamın ardından, silah lobisi NRA'ye mesafeli bir tutum izlemişti. Trump, silah edinme ve taşıma haklarında kısıtlamalar yapılabileceği sinyalini vermiş ve silah lobisinden korkmaya gerek olmadığını söylemişti.

Silah lobisi NRA

ABD'nin en güçlü lobisi olan NRA'in yaklaşık 5 milyon üyesi bulunuyor. NRA'in tanıtım ve bazı siyasetçileri desteklemek için yılda 2 milyon dolar harcadığı tahmin ediliyor. NRA, 2016 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Trump'ı desteklemek için tanıtım kampanyalarına yaklaşık 10 milyon dolar harcamıştı. Demokratların adayı Hillary Clinton'a karşı tanıtımlara ise NRA tarafından yaklaşık 20 milyon dolar harcanmıştı. NRA, silah edinme ve taşıma yasasasının sertleştirilmesine yıllardır karşı çıkıyor.

Etiketler: Trump, silah lobisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER