ABD Başkanı Trump’tan Ulusal Silah Birliği'ne destek

ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında, ABD Anayasası'nın silah edinme ve taşımaya ilişkin İkinci Ek Maddesi'ne atıfta bulunarak, "İkinci Ek Madde ile aldığınız haklar kuşatma altında ama ben başkanınız olduğum sürece haklarınız hiçbir zaman kuşatma altında olmayacak" dedi. DW Türkçe'de yer alan habere göre Trump, silah edinme haklarının korunması için ABD'de sonbaharda yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçilere oy verme çağrısında bulundu.

Trump, "Hiçbir zaman özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz. Özgür yaşayacak ve özgür öleceğiz" şeklinde konuştu.

Trump'ın Parkland katliamı sonrasında değişen tutumu

ABD Başkanı Trump, Florida eyaletinin Parkland kentinde bir okulda 17 kişinin hayatını kaybettiği katliamın ardından, silah lobisi NRA'ye mesafeli bir tutum izlemişti. Trump, silah edinme ve taşıma haklarında kısıtlamalar yapılabileceği sinyalini vermiş ve silah lobisinden korkmaya gerek olmadığını söylemişti.

Silah lobisi NRA

ABD'nin en güçlü lobisi olan NRA'in yaklaşık 5 milyon üyesi bulunuyor. NRA'in tanıtım ve bazı siyasetçileri desteklemek için yılda 2 milyon dolar harcadığı tahmin ediliyor. NRA, 2016 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Trump'ı desteklemek için tanıtım kampanyalarına yaklaşık 10 milyon dolar harcamıştı. Demokratların adayı Hillary Clinton'a karşı tanıtımlara ise NRA tarafından yaklaşık 20 milyon dolar harcanmıştı. NRA, silah edinme ve taşıma yasasasının sertleştirilmesine yıllardır karşı çıkıyor.