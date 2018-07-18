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ABD Başkanı Trump'tan u dönüşü

ABD Başkanı Donald Trump, istihbarat örgütlerinin Rusya'nın ABD seçimlerine karışmasıyla ilgili raporlarını kabul ettiğini söyledi.

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ABD Başkanı Trumptan u dönüşü

Dünyanın gözü kulağı, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deydi. ABD Başkanı Donald Trump ve Rus Lider Vladimir Putin, ilk kez başbaşa görüştü.

Dün farklı konuştu bugün farklı

Trump o zirvede Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığını söylemişti, bugün Beyaz Saray'da çok farklı konuştu. 

Başkan Donald Trump'a göre Putin'le yaptığı ortak basın toplantısında, seçimlerle ilgili sözleri yanlış anlaşıldı.

Tam tersini söyledi

Trump, sözlerinin daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyduğundan bahsetti. 

"Neden Rusya olduğunu düşüneyim ki" demesine rağmen amacının "Neden Rusya olduğunu düşünmeyeyim ki" demek istediğini söyledi ve ekledi:

"İstihbarat örgütlerinin, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki raporları kabul ediyorum."

"ABD'deki seçimlere müdahale etmedik"

Rusya Devlet Başkanı zirvede Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri iddiasını yalanladı ve "saçmalık" olarak niteledi.

Putin, Trump'ın ikili ilişkileri normalleştirmeyle ilgili ılımlı tavrından dolayı, seçimleri kazanmasını istediğini anlattı. 

Trump'a tepkiler çığ gibi

ABD Başkanı ise, seçimi bileğinin hakkıyla kazandığını sözlerine ekledi. 

Trump ile Putin'in, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirve ABD'de Kongre ve medya tarafından sert dille eleştirilmişti.

"Utanç verici"

Kendi partisinden bazı kişiler dahil çok sayıda milletvekili Trump'ın açıklamalarını "utanç verici" ve "zayıflık " olarak tanımladı.

Eski CIA Başkanı John Brennan da "İhanetten başka bir şey değil! " dedi.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: Trump, rusya, abd, rusya soruşturması, abd seçimler
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