ABD Başkanı Trump'tan ticaret ve gümrük vergileri açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllarca ticarette bize haksız muamele eden ülkelerin hepsi Washington'a müzakere yapmaya geliyor. Bunun yıllar önce gerçekleşmesi lazımdı ama geç olsun, güç olmasın" ifadelerini kullandı.

Countries that have treated us unfairly on trade for years are all coming to Washington to negotiate. This should have taken place many years ago but,

as the saying goes, better late than never!