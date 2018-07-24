ABD Başkanı Trump'tan ticaret ve gümrük vergileri açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllarca ticarette bize haksız muamele eden ülkelerin hepsi Washington'a müzakere yapmaya geliyor. Bunun yıllar önce gerçekleşmesi lazımdı ama geç olsun, güç olmasın" ifadelerini kullandı.

Countries that have treated us unfairly on trade for years are all coming to Washington to negotiate. This should have taken place many years ago but,

as the saying goes, better late than never! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 Temmuz 2018

Trump, ayrıca, "Gümrük vergileri en harikası. ABD'ye haksız muamele eden bir ülke ya ticaret müzakerelerinde adil bir anlaşma sağlamalı ya da gümrük vergileriyle vurulmalı. Bu kadar basit. Hatırlayın, biz soyulan 'kumbarayız'. Her şey harika olacak" yorumunu yaptı.

Tariffs are the greatest! Either a country which has treated the United States unfairly on Trade negotiates a fair deal, or it gets hit with Tariffs. It’s as simple as that - and everybody’s talking! Remember, we are the “piggy bank” that’s being robbed. All will be Great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 Temmuz 2018

Trump'ın Çin'e uyguladığı vergiler

Trump, geçen hafta ABD'nin CNBC kanalına verdiği özel mülakatta, Çin'e 500 milyar dolar değerinde gümrük vergisi getirebileceğini söylemişti.

Washington yönetimi 2 hafta önce Trump'ın, Çin'in daha önceki tarifelerini misillemesi nedeniyle yüzde 10 gümrük vergisi getireceği 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesini yayımlamıştı.

Bundan önce ise ABD, Çin'in adil olmayan ticari faaliyetlerine cevaben yaklaşık 34 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 25 tarife uygulamaya başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA