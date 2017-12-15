ABD Başkanı Trump'tan Putin'e teşekkür telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda Kuzey Kore ve ikili ilişkileri görüştü.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Trump ve Putin’in başta Kuzey Kore’deki nükleer sorun olmak üzere kriz bölgelerine ilişkin meseleleri ele aldıkları belirtildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Trump'ın, Putin’in dün gerçekleştirdiği basın toplantısında kullandığı “ABD borsalarındaki yükseliş, piyasaların Başkan'a olan güvenini gösteriyor.” ifadeleri için teşekkür ettiği bildirildi.

Putin dün başkent Moskova’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD Başkanı olarak yakında bir yılını dolduracak Trump'ın kısa vadede önemli başarılar elde ettiği değerlendirmesinde bulunarak, "Özellikle ABD piyasasında yaşanan büyümenin sonucu olarak bunu görebiliyoruz. Yatırımcıların ABD ekonomisine artan güveni Trump'ın iyi çalıştığına işaret ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA