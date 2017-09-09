  • 09 EYLÜL 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » ABD Başkanı Trump'tan "Katar krizi" diplomasisi

ABD Başkanı Trump'tan "Katar krizi" diplomasisi

ABD Başkanı Trump, Katar krizinin çözümü için Suudi Arabistan Kralı Selman, BAE Veliaht Prensi Nahyan ve Katar Emiri Sani ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

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ABD Başkanı Trumptan &quot;Katar krizi&quot; diplomasisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığı Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'yi Katar krizinin çözümü için teşvik ettiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan, Trump'ın Körfez liderleriyle yaptığı görüşmelere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başkan, ABD'nin Arap ortakları arasında birliğin, bölgesel istikrarın devamı ve İran tehdidiyle mücadele noktasında esas olduğunu vurguladı. Başkan ayrıca terörizmin yenilmesi, aşırılıkçı ideolojiyle mücadele ve terör gruplarının finansmanının kesilmesi noktasında Riyad Zirvesi'nde ilgili ülkelerin verdiği taahhütlere bağlı kalmaları gerektiğini de belirtti." ifadelerine yer verildi.

Önceki gün Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, "Katar krizinin çözümü noktasında arabuluculuk rolü oynamaya hazır olduğunu" dile getirmişti.

Macron ile görüşme

Öte yandan Beyaz Saray, Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Görüşmede Trump'ın, Macron'a, Irma kasırgasının Karayip Denizi'nde vurduğu Fransa'ya ait St. Barthelemy and St. Martin adalarındaki can kayıpları için taziyelerini sunduğu ve yaraların sarılması için destek teklif ettiği belirtildi.

Etiketler: abd başkanı donald trump, katar krizi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani
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