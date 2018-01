ABD Başkanı Trump'tan İran hükümetinin tepkisini çekecek yeni açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan İran'da günlerdir devam eden protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, "İran, Obama yönetimi tarafından yapılan korkunç anlaşmaya rağmen her düzeyde başarısız oluyor. İranlılar yıllardır baskı altında. Onlar yemek ve özgürlüğe açlar. İnsan hakları ile birlikte, İran'ın zenginliği yağmalandı. Değişim zamanı geldi!" mesajını paylaştı.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!