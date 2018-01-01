  • 01 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.795
    EURO 4.556
  • BIST 115333.01
    ALTIN 158.987
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD Başkanı Trump'tan İran hükümetinin tepkisini çekecek yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan İran hükümetinin tepkisini çekecek yeni açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajında günlerdir protestoların devam ettiği İran'da değişim zamanının geldiğini vurguladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Başkanı Trumptan İran hükümetinin tepkisini çekecek yeni açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan İran'da günlerdir devam eden protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani, İran'daki gösterilerle ilgili ilk kez konuştu

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

İran'daki protestolara ikinci gününde ABD'den destek geldi

Trump, "İran, Obama yönetimi tarafından yapılan korkunç anlaşmaya rağmen her düzeyde başarısız oluyor. İranlılar yıllardır baskı altında. Onlar yemek ve özgürlüğe açlar. İnsan hakları ile birlikte, İran'ın zenginliği yağmalandı. Değişim zamanı geldi!" mesajını paylaştı. 

İran’da Meşhed ve Nişabur’da başlayan, temel tüketim mallarına yüzde 40'a varan oranlarda zam yapılmasının yol açtığı 'hayat pahalılığı' protestoları, hükümet karşıtı protestolara dönüşerek ülkenin birçok bölgesine yayılmaya devam ediyor.

Polislerin sert müdahalesiyle karşılaşan göstericilerden en az 10'u hayatını kaybederken, 200'ü aşkını ise gözaltına alındı. 

İran'daki protestoların 2009 yılından bu yana halkın yönetimle ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirdiği en büyük gösteriler olduğunu ifade edilmişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, iran, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER