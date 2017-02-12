ABD Başkanı Trump'tan göçmenlere ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye giriş yasağıyla ilgili başkanlık kararnamesinin askıya alınmasının ardından ülkeye gelen göçmenlerin büyük bir bölümünün kendisinin seyahat yasağı getirmek istediği ülkelerden olduğunu bildirdi.

ABD’ye girişlerin yüzde 72’si seyahat yasağı getirilen ülkelerden

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, temyiz mahkemesinin kararını açıklamasının ardından ABD’ye girişlerin yüzde 72’sinin kendisinin seyahat yasağı getirdiği 7 Müslüman ülkenin vatandaşları tarafından yapıldığını belirtti.

Trump, "2 Şubat ve 11 Şubat tarihleri arasında ABD’ye alınan göçmenlerin yüzde 72’si Suriye, Irak, Somali, İran, Sudan, Libya ve Yemen’den." ifadesini kullandı. AA