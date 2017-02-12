  • 12 ŞUBAT 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.699
    EURO 3.937
  • BIST 87473.33
    ALTIN 146.598
Buradasınız : » » ABD Başkanı Trump'tan göçmenlere ilişkin açıklama

ABD Başkanı Trump'tan göçmenlere ilişkin açıklama

ABD Başkanı Trump, ülkeye gelen göçmenlerin büyük bir bölümünün kendisinin seyahat yasağı getirmek istediği ülkelerden olduğunu bildirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Başkanı Trumptan göçmenlere ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye giriş yasağıyla ilgili başkanlık kararnamesinin askıya alınmasının ardından ülkeye gelen göçmenlerin büyük bir bölümünün kendisinin seyahat yasağı getirmek istediği ülkelerden olduğunu bildirdi.

ABD’ye girişlerin yüzde 72’si seyahat yasağı getirilen ülkelerden

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, temyiz mahkemesinin kararını açıklamasının ardından ABD’ye girişlerin yüzde 72’sinin kendisinin seyahat yasağı getirdiği 7 Müslüman ülkenin vatandaşları tarafından yapıldığını belirtti.

Trump, "2 Şubat ve 11 Şubat tarihleri arasında ABD’ye alınan göçmenlerin yüzde 72’si Suriye, Irak, Somali, İran, Sudan, Libya ve Yemen’den." ifadesini kullandı.  AA

Etiketler: abd başkanı donald trump, twitter, göçmenlere seyahat yasağı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER