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Buradasınız : » » ABD Başkanı Trump'tan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a Kudüs telefonu

ABD Başkanı Trump'tan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a Kudüs telefonu

ABD Başkanı Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir telefon görüşmesi yaptı.

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ABD Başkanı Trumptan Filistin Devlet Başkanı Abbasa Kudüs telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump, Abbas'a ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinde olduğunu söyledi.

Abbas'ın, Trump'ı bu yönde atacağı bir adımın barış sürecine zarar vereceği, bölgesel ve evrensel güvenliği ve istikrarı tehlikeye atacağı yönünde uyardığı belirtildi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne ise açıklamasında, "Başkan Abbas bir kez daha Arap Barış Planı ve uluslararası kararlara göre başkenti Doğu Kudüs'süz bir Filistin devletinin olamayacağı yönündeki açık tavrını dile getirdi." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: abd başkanı donald trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, kudüs
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