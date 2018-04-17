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Buradasınız : » » ABD Başkanı Trump'tan Fed'e iki aday daha

ABD Başkanı Trump'tan Fed'e iki aday daha

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) Yönetim Kurulundaki dört boşluktan ikisini dolduracak isimleri büyük ölçüde belirledi.

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ABD Başkanı Trumptan Fede iki aday daha

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve Pacific Investment Management Company (PIMCO) yöneticisi Richard Clarida'yı ABD Merkez Bankasının (Fed) Başkan Yardımcı ve Kansas Bankalar Komisyonu Üyesi Michelle Bowman'ı Yönetim Kurulu Üyesi görevlerine aday göstermeye niyetlendiği ifade edildi. 

Trump'ın aday göstermesi durumunda, 2 ismin ABD Senatosunda onaylanması gerekecek.

Senato'da onaylanırsa Fed’in iki numaralı ismi olacak Clarida, Columbia Üniversitesinde ekonomi dersleri veriyor.

Ayrıca, Amerikalı fon yönetim şirketi PIMCO'da yöneticilik yapan Clarida, daha önce Ronald Reagan yönetiminde ve New York Fed'de çeşitli görevlerde bulundu.

Fed'e yerel bankalardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilecek Bowman ise Kansas Bankalar Komisyonunun ilk kadın üyesi olmasıyla öne çıkıyor.

Trump, Fed'e üç isim daha aday göstermişti

Trump'ın daha önce aday gösterdiği isimlerden Jerome Powell Fed Başkanı ve Randal Quarles Bankalardan Sorumlu Başkan Yardımcılğı görevlerini sürdürüyor.

Yönetim Kurulu Üyeliğine Kasım 2017'de aday gösterilen Carnegie Mellon Üniversitesi Ekonomi Profesörü Marvin Goodfriend ise görevine başlayabilmek için halen Senato'nun onayını bekliyor.

Kaynak: AA 

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