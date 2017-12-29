ABD Başkanı Trump'tan 'dondurucu soğuk' uyarısı

ABD'nin kuzeyini ve Kanada'yı etkisi altına alan ve ülkenin doğu kıyısında da hissedilen dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiledi.

Minnesota eyaletinde hava sıcaklığı eksi 37'ye düşerken Pennsylvania'da ise kar yağışında son yılların rekoru kırıldı. Eyalete son birkaç günde düşen kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Yetkililer, kutuplardan gelen soğuk hava dalgası ve don tehlikesine karşı halka uyarıda bulundu.

Trump: Doğu kıyısında en soğuk yılbaşı gecesi yaşanabilir

ABD Başkanı Trump ise dondurucu soğuk uyarılarına ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Trump, "Doğu kıyısında en soğuk yılbaşı gecesi yaşanabilir. Belki de bu güzelim küresel ısınmanın birazını kullanabiliriz. Küresel ısınmaya karşı diğer ülkeler değil, bizim ülkemiz trilyonlarca dolar ödeyecekti. Sıkı giyinin!" açıklamasında bulundu.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 Aralık 2017

Küresel ısınmanın varlığını reddeden Trump, ABD'nin BM Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.

Bu arada yetkililer, Kanada'nın bazı bölgelerinin Kuzey Kutbu'ndan daha soğuk olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA