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Buradasınız : » » ABD Başkanı Trump'tan Çin ve Rusya'ya eleştiri

ABD Başkanı Trump'tan Çin ve Rusya'ya eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin faizleri artırırken, Rusya ve Çin'in para birimleriyle devalüasyon oyunu oynadığını söyleyerek, "Bu kabul edilemez." dedi.

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ABD Başkanı Trumptan Çin ve Rusyaya eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ve Çin'i para birimlerinin değeriyle oynamakla itham etti.

"ABD faizleri artırırken, Rusya ve Çin para birimleriyle devalüasyon oyunu oynuyor. Bu kabul edilemez." diyen Trump'ın yorumunun, ABD Hazine Bakanlığının uluslararası para birimleri hakkındaki yeni raporundan birkaç gün önce gelmesi dikkati çekti.

Başkan Trump, başkanlık seçimlerinden önce de özellikle Çin hakkında benzer sözler söyledi.

Buna karşın, ABD Hazine Bakanlığı geçen yılın nisan ayında yayınladığı para birimleri raporunda, Çin'i "döviz manipülatörü" olarak nitelememişti.

Başkan Trump, seçim kampanyasında verdiği sözlere uymayan bu kararı, Çin'in bir süredir döviz kurlarına müdahale etmemesinin yanısıra Kuzey Kore'ye yönelik görüşmeleri tehlikeye atmamak için aldığını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığının uluslararası para birimleri hakkındaki yeni raporunu cuma günü yayınlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Trump, çin, rusya
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