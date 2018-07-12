ABD Başkanı Trump'tan 'bütçe' açıklaması

Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Zirvesi devam ederken toplantıya ABD Başkanı Donald Trump damga vurdu.

Bugün gerçekleştirilen toplantıda gergin dakikalar yaşandı. Dün yaptığı açıklamalarında NATO’nun yeteri kadar savunma bütçesi ayırmadığını kaydeden Trump bugün gerçekleştirdiği konuşmasında sert ifadeler kullandı.

“ABD’ye savunma bütçesinde adil davranılmıyordu”

Olağanüstü oturum kararı alınırken Trump kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.

Trump, "ABD, NATO’ya olan kararlığında son derece güçlü ama herkes aynı ruhu göstermeli. O ruhu yakalayabilmiş olmak harika. ABD’ye savunma bütçesinde adil davranılmıyordu" dedi.

“Ek 33 milyar hatta 40 milyara kadar ek bütçe sağlayacaklar”

Dün çok sert ve net konuştuğunu kaydeden Trump, "Beni anladılar. Ek 33 milyar hatta 40 milyara kadar ek bütçe sağlayacaklar. Daha önce hiç yapmadıkları bir katkı görüyoruz. Katılımın artmasıyla ABD’ye karşı adalet sağlandı. Dikkate değer kaktı yapmazlarsa sıkıntı yaşayacağımızı söyledik. Çünkü ABD, NATO harcamasının yüzde 90’ını karşılıyordu. ABD’ye adil davranılmıyordu ama bu artık değişti. NATO’ya inancım tam ve çok daha güçlü bir NATO’muz var" ifadelerini kullandı.

"NATO, bugün 2 gün öncesine göre çok daha adil"

ABD Başkanı olarak ülkesini Kongre onayı olmaksızın NATO’dan çekebileceğini ancak dün yürütülen görüşmelerin ışığında bu tür bir adıma gerek olmadığını kaydeden Başkan Donald Trump, NATO üyesi 29 ülkenin ittifaka mali destek anlamında üzerlerine düşeni yapma yönünde adım attıklarını söyledi. ABD Başkanı, "NATO bugün 2 gün öncesine göre çok daha güçlü ve adil" diye konuştu.

Kaynak: İHA