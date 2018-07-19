ABD Başkanı Trump’tan AB’ye ‘Google’ tepkisi

Avrupa Birliği (AB), teknoloji devi Google’ı tekelcilik suçlamasıyla 4 milyar 300 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti.

“Amerika’dan faydalandılar”

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden AB’nin Google’a kestiği rekor cezaya tepki gösterdi.

Trump, “Ben size söylemiştim. Amerika’dan faydalandılar, ama bu uzun sürmeyecek” ifadelerini kullandı.

Google kararı temyize götürecek

Öte yandan Android işletim sistemi aracılığıyla piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı ileri sürülen Google’ın, AB tarafından kesilen cezayı temyize götüreceği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber