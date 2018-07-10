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ABD Başkanı Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Brett Kavanaugh

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme üyeliği için adayının Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh olduğunu duyurdu.

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ABD Başkanı Trumpın Yüksek Mahkeme adayı Brett Kavanaugh

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemesi üyeliği ile ilgili Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Trump, üyeliğe Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh'u aday gösterdi.

"Kennedy'nin yerine geçebilecek 'en iyi isim"

Trump, Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme'den emekliye ayrılacak Anthony Kennedy'nin yerine geçebilecek "en iyi isim" olduğunu söyledi.

Konuşmasına, kendisini aday gösteren Başkan Trump'a teşekkür ederek başlayan Kavanaugh ise "Bana gösterdiğiniz güveni boşa çıkartmayacağım, gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Brett Kavanaugh kimdir?

ABD'nin en saygın okullarından biri kabul edilen Yale Üniversitesinin Hukuk Bölümünden mezun olan Brett Kavanaugh, annesi ve babasının da hukuk fakültesi mezunu olduğuna dikkati çekti.

Harvard, Yale ve Georgetown gibi saygın üniversitelerde hukuk dersleri veren 53 yaşındaki Kavanaugh, eski Başkan George W. Bush'a danışmanlık yapmıştı.

Yalan söylediği gerekçesiyle Clinton'ın görevden alınmasını istemişti
Ayrıca Kavanaugh, yalan söylediği gerekçesiyle Bill Clinton'ın görevden alınmasını öngören tasarıyı hazırlayan hukuk adamlarından biri olarak da biliniyor.

Aday gösterilen ikinci isim

Kavanaugh, Başkan Trump'ın görevi süresince Yüksek Mahkeme'ye aday gösterdiği ikinci isim oldu.

Trump daha önce, hayatını kaybeden yargıç Antonin Scalia'nın yerine 49 yaşındaki Neil Gorsuch'u aday göstermişti. Gorsuch, Kongrede onaylanmasının ardından Yüksek Mahkeme'deki 9 yargıçtan biri olarak görevini sürdürüyor.

Brett Kavanaugh'un Kongreden onay alması durumunda Cumhuriyetçi başkanların aday gösterdiği isimler Yüksek Mahkeme'de sayı olarak üstünlüğünü korumaya devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler: ABD başkanı Trump, Brett Kavanaugh, yüksek mahkeme adayı, washington
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