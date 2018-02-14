  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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ABD Başkanı Trump'ın yasak aşkına 130 bin dolar

ABD Başkanı Trump'ın avukatı Cohen, Trump ile 2006'da yasak ilişki yaşadığı iddia edilen Stephanie Clifford'a kendi cebinden 130 bin dolar ödeme yaptığını itiraf etti.

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ABD Başkanı Trumpın yasak aşkına 130 bin dolar

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, Clifford'a kendi cebinden 130 bin dolar verdiğini söyledi.

Clifford'a yapılan ödemenin yasal olduğunu ve kampanyaya yapılan herhangi bir bağışla alakası olmadığını ileri süren Cohen, benzer bir açıklamayı ABD Federal Seçim Komisyonuna yaptığını anlattı.

Öte yandan Cohen, Clifford'a neden böyle bir ödeme yaptığına ve Trump'ın ödemeden haberdar olup olmadığına yönelik soruları yanıtsız bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2006 yılında bir kadınla "yasak ilişki" yaşadığı ve aynı kadına başkanlık seçimlerinden hemen önce "kamuoyuna konuşmaması" için 130 bin dolar ödeme yaptığı iddiası, ABD kamuoyunun gündemine gelmişti.

Trump, avukatı Cohen ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Clifford ile ilgili yasak ilişki" ve "susması için para ödendiği" yönündeki medyada çıkan haberleri yalanlamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Trump, Stephanie Clifford, abd
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