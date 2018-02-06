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ABD Başkanı Trump'ın savcı Mueller ile görüşmesine avukatları karşı çıkmış

ABD Başkanı Donald Trump'a, devam eden Rusya soruşturmasında avukatları tarafından Özel Yetkili Savcı Robert S. Mueller ile görüşmemesi tavsiyesinde bulunmuş.

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ABD Başkanı Trumpın savcı Mueller ile görüşmesine avukatları karşı çıkmış

New York Times'ın haberine göre, geçmişte yalan beyan verdiği ve kendisiyle çelişen açıklamalar yaptığı bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Özel Yetkili Savcı Robert S. Mueller ile sohbet şeklinde görüşme yapmasına avukatları karşı çıktı.

Kamuoyuna Mueller ile görüşmek istediğini ilan eden Trump'ın, avukatlarıyla ters düştüğü ve avukatların ABD Başkanının müfettişlere yalan söylemekle suçlanabileceğinden endişe ettiği söylendi. 

Mueller ile görüşmenin reddedilmesi, Özel Yetkili Savcının, Trump'ı soruşturma kurulu önünde ifade vermeye çağırma ihtimalinin önünü açıyor.

Bunun aynı zamanda Trump'ın gizleyecek şeyleri olduğuna ilişkin suçlamalar dahil siyasi sonuçları olabileceği tahmin ediliyor.

Rusya soruşturmasında süreç

Rusya'nın siber saldırılar yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller'in sorumluluğunda sürdürülen soruşturmada özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Soruşturmada şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile Trump'ın kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, Mueller tarafından suçlanmıştı. Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates suçlamaları reddetmişti.

Trump, kendisi veya seçim kampanyası ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki tüm iddiaları bugüne kadar reddetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Trump, rusya soruşturması, abd
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