  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD Başkanı Trump'ın oğlu senatoda ifade verecek

ABD Başkanı Trump'ın oğlu senatoda ifade verecek

ABD Başkanı Trump'ın oğlu Trump Jr, Senato Adalet Komitesinde yarın katılacağı kapalı oturumda senatörlerin Rusya soruşturmasıyla ilgili sorularını yanıtlayacak.

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ABD Başkanı Trumpın oğlu senatoda ifade verecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr'ın, yarın Senato Adalet Komitesinin karşısına çıkarak Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili iddialar kapsamında kapalı oturumda ifade vereceği bildirildi.

Trump Jr'ın avukatı Alan Futerfas, yarın yapılacak oturumla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Futerfas, Trump'ın oğlu Trump Jr'ın, perşembe günü katılacağı kapalı oturumda komite üyelerinin tüm sorularına açıklıkla yanıt vereceğini kaydetti. Avukat açıklamasında, “Profesyonel ve verimli bir görüşme olmasını umuyoruz ve komiteye yardımcı olacağımızdan dolayı memnunuz.” ifadelerine yer verdi.

Trump'ın oğlu, başkanlık seçimleri için düzenlenen kampanya süresince Moskova yönetimiyle olan ilişkileri üzerinden kamuoyunda sıkça gündeme geliyordu.

ABD Kongresinde yürütülen Rusya soruşturmalarının yanı sıra Özel Yetkili Savcı Robert Mueller de Rusya'nın seçim döneminde Trump'ın kampanyasına destek verip vermediğiyle ilgili iddiaları araştırıyor.

Rusya ve Trump yönetimi iddiaları reddederken, ABD muhalefeti ve basını, Moskova yönetimi ile Trump'ın Demokratların 2016 Başkanlık adayı Hillary Clinton'a karşı birleştiğini iddia ediyor.

Etiketler: abd başkanı donald trump
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