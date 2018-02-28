ABD Başkanı Trump'ın Meksika duvarına yapılan itiraz reddedildi

İç Güvenlik Bakanlığı'nın duvarın inşası için verdiği ruhsatlara yönelik itirazı yerinde bulmayan Curiel, hükümetin yasal yetkilerini aşmadığını belirtti.

"Mahkeme sınır bariyerlerini inşa etmenin altındaki kararların siyasi olarak doğru olup olmadığı konusunda karar vermez ve veremez" ifadelerini kullanan Curiel, itirazı kabul etmedi.

Karar memnuniyetle karşılandı

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Devin O'Malley kararı memnuniyetle karşıladıklarını, sınır güvenliğinin, ülkede şiddet ve uyuşturucu kullanım oranını yükselten ve ulusal güvenliği tehdit eden yasa dışı göçü önlemek açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

"Trump yetkilerini tamamen aştı"

Öte yandan Biyolojik Çeşitlilik Merkezi avukatı Brian Segee karara itiraz edeceklerini, Trump yönetiminin duvar kararıyla yetkilerini tamamen aştığını ifade etti.

Göreve geldikten 5 gün sonra imzaladı

Trump, geçen yıl göreve geldikten 5 gün sonra "yasa dışı göçmenleri önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.

Ekim ayında San Diego'da duvarın 8 prototipi inşa edilmiş, geçen hafta da sınırdaki Calexico kentinde 9 metre yüksekliğinde bir setin inşası başlamıştı.

Kaynak: AA