ABD Başkanı Trump'ın istediği askeri geçit töreni 11 Kasım'da

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Genelkurmay Başkanlığına gönderilen talimatnamede Başkan Donald Trump'ın yapılmasını istediği askeri geçit töreniyle ilgili planlamaya yer verdi.

Talimatnamede başkent Washington'da düzenlenmesi planlanan askeri geçit töreninin 11 Kasım tarihinde gerçekleştirileceği ve Beyaz Saray ile Kongre arasında yapılacağı açıklandı.

Tanklar yok

Askeri tören, aynı gün düzenlenecek "Gaziler Günü Yürüyüşü" ile entegre olarak yapılacak ve törende tankların yer almayacak.

Macron'a özenmişti

Trump, 18 Ocak'ta Pentagon'da generallerle bir araya geldiği sırada söz konusu askeri geçit töreniyle ilgili isteğini açıklamıştı.

Trump'ın geçen yıl Paris'te Bastille Günü anma törenleri kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak katıldığı askeri törenden etkilenerek böyle bir talepte bulunduğu ileri sürülmüştü.

30 milyon dolar

Ayrıca Trump'ın düzenlenmesini istediği askeri geçit töreninin maliyeti 30 milyon doları bulabilir.

Kaynak: AA