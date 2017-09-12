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Buradasınız : » » ABD Başkanı Trump'ın 9'uncu torunu dünyaya geldi

ABD Başkanı Trump'ın 9'uncu torunu dünyaya geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ortanca oğlu Eric Trump (33) ile eşi Lara Trump'ın (34) ilk çocukları bu sabah dünyaya gözlerini açtı.

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ABD Başkanı Trumpın 9uncu torunu dünyaya geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ortanca oğlu Eric Trump (33) ile eşi Lara Trump'ın (34) ilk çocukları bu sabah dünyaya gözlerini açtı.

"Eric Luke" adı verilen bebeğin doğum haberini, babası Eric Trump Twitter hesabından paylaştı.

Trump, yeni doğan bebeğin bir fotoğrafına da yer verdiği paylaşımında, "Lara Trump ve ben, erkek çocuğumuz Eric Luke Trump'ın sabah 08.50'de doğduğunu açıklamaktan heyecan duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Donald Trump'ın, büyük oğlu Trump Jr.'dan 5, kızı Ivanka'dan ise 3 torunu bulunuyor. Bugün doğan "Eric Luke" ile Trump'ın torunlarının sayısı 9 oldu.

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