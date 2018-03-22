ABD Başkanı Trump'ı Rusya soruşturmasında temsil eden avukatı istifa etti

Amerikan medyasına yazılı açıklama gönderen John Dowd, "Başkan'ı seviyorum ve ona en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Dowd'un istifa gerekçesini dile getirmemesine rağmen Amerikan medyasında yer alan haberlerde, istifa sebebinin, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'a yönelik Trump'ın son dönemdeki sert açıklamaları olduğu iddia edildi.

Aynı soruşturmada Trump'ı temsil etmeye devam eden bir diğer avukatı Jay Sekulow, yaptığı yazılı açıklamada, "John Dowd bir dost ve hukuk ekibimizin değerli bir üyesi olmuştur. Devam eden hukuki süreçlerde Başkan'ı temsil etmeyi ve özel yetkili savcı ile işbirliği yapmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sürece zarar verecek

Amerikan medyasında bomba etkisi yapan istifa haberinin, Trump ile Mueller arasındaki sürece zarar vereceği yorumları öne çıkarken, Dowd'un Mueller ile Trump arasındaki en önemli köprü görevi gördüğüne işaret edildi.

ABD Başkanı Trump, son olarak geçen hafta hukuk ekibine Joe diGenov'u eklemişti.

ABD'de 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırılarla müdahale ettiği iddiaları üzerine hem Kongre hem de Özel Yetkili Savcı Mueller tarafından başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Trump, Mueller'ı hedef almıştı

Trump, hafta sonu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, "Rusya'nın 2016'daki Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" yönündeki iddiaları soruşturan Mueller'ı hedef almıştı.

Trump'ın bu açıklamaları üzerine ABD Kongresinin önde gelen Cumhuriyetçi isimleri, kendisine uyarıda bulunarak Mueller'ın işine devam etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, geçen cuma günü Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'i emekliliğine iki gün kala işten çıkarmıştı. Rusya soruşturması bağlamında 2016'da etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, Trump tarafından birçok kez eleştirilmişti.

Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına 17 Mayıs 2017'de Özel Yetkili Savcı olarak Mueller'ı atamıştı.

Kaynak: AA