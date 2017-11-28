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Buradasınız : » » ABD Başkanı Trump'a 'yasaya aykırı atama' davası

ABD Başkanı Trump'a 'yasaya aykırı atama' davası

ABD'de Tüketicinin Finansal Haklarının Koruması Bürosu’nun Direktör Vekilliğine atanan Leandra English, aynı göreve bir başkasını seçen ABD Başkanı Donald Trump’a karşı dava açtı.

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ABD Başkanı Trumpa yasaya aykırı atama davası

ABD'de Tüketicinin Finansal Haklarının Koruması Bürosu’nu (CFPB) kimin yöneteceği konusunda yaşanan anlaşmazlık, ABD Başkanı Donald Trump’a dava açılmasına neden oldu.

CFPB’nin istifa eden Direktörü Richard Condray’in Direktör Vekili olarak atadığı Leandra English, aynı göreve bir başkasını seçen ABD Başkanı Donald Trump’a karşı Washington DC Federal Mahkemesinde dava açtı.

Trump, CFPB’ye Vekil Direktör olarak Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney’i atadığını cuma günü açıklamıştı.

Bir kurum, iki direktör vekili

Trump'ın CFPB'nin halihazırda Direktör Vekili bulunmasına rağmen Mulvaney'i bu göreve atamasının yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye giden English, kurumun çalışanlarına pazartesi gönderdiği elektronik postada "Direktör Vekili" titrini kullandı.

English'in bu mesajın ardından Mulvaney'in CFPB'nin Washington'daki merkezine giderek görevine başlaması olayı daha ilginç hale getirdi. Direktör ofisinden çekilen fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşılan Mulvaney, kurumun bin 600 çalışanına gönderdiği elektronik postada English'in direktiflerini görmezden gelmelerini talep etti.

Mulvaney'in milletvekilliği döneminde "alay konusu olmakla" itham ettiği ve kapatılmasını savunduğu CFPB'nin üst düzey yönetimiyle bir araya geldiği belirtildi.

Son kararı mahkeme verecek

Amerikalı hukuk uzmanları, hem Beyaz Saray'ın hem English'i haklı gösteren bazı yasalar olmasının yaşanan anlaşmazlığın çözümünü zorlaştırdığına işaret ediyor.

CFPB'nin yeni Direktörü belli olana kadar Vekil Direktör görevini kimin yürüteceğine dair nihai kararı davaya bakan federal mahkeme verecek.

Kaynak: AA

Etiketler: leandra english, Donald Trump, abd
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