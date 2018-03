ABD'de Trump'ı hedef alan davaya kısmi izin

ABD Başkanı Donald Trump'ın "yabancı ülkelerden hediye aldığı" iddiasıyla başlatılan dava süreci kısmen devam edecek.

Kararı veren Maryland eyaleti yargıcı Peter Messitte, savcıların sadece başkent Washington'daki Trump Uluslararası Oteli'ne odaklanması gerektiğini söyledi.

Trump'ın Florida'daki yerleşkesini ve diğer varlıklarını ise dava dışında bıraktı.

Trump Uluslararası Oteli'ni hedef aldı

Kararında doğrudan "Trump'ın yabancı ülkelerden hediye almak yoluyla ek gelir sağladığı" iddiasına hiç değinmeyen yargıç, sadece Trump Uluslararası Oteli ile ilgili iddiaların davaya konu edileceğini açıkladı.

Messitte, ABD'ye gelen yabancı heyet ve temsilcilerin özellikle Trump'a olumlu mesaj vermek için Trump Uluslararası Oteli'nde kalmayı tercih ettiği, bunun da bölgedeki benzer işletmeleri haksız rekabet yoluyla zora düşürdüğü iddiasını hatırlattı.

Haksız gelir, özel vergi indirimleri

Trump'ın ABD Başkanı olmasından ve yabancı heyetlerin oteli bir "bağlantı" olarak görmesinden dolayı ortaya çıkan gelir farkı da davaya konu edilecek.

Maryland ve Washington DC savcılarının haziran ayında yaptıkları dava başvurusunda, Trump Uluslararası Oteli'nin bölgedeki diğer otel ve işletmeleri haksız rekabet yoluyla zora düşürdüğü, otelin özel vergi indirimleri aldığı ve toplamda Donald Trump'ın yabancılardan gelir sağladığı iddia edilmişti.

Anayasaya aykırı

Aralık ayında benzer şikayetlerle New York'ta açılmak istenen dava, federal yargı tarafından reddedilmişti.

ABD Anayasası'nda, ABD başkanlarının görevde oldukları süre içinde yabancı bir devletten hediye, kazanç, makam ve unvan anlamına gelebilecek herhangi bir şeyi kabul edemeyecekleriyle ilgili bir yasa (Emoluments Clause) bulunuyor.

ABD'de bir grup avukat, başkan olduğu günden bu yana Trump'ın birçok yatırımı üzerinden yabancı unsurlardan gelir sağlamaya devam ettiğini ve bunun anayasayı ihlal anlamına geldiğini savunuyor.

"Aldığın rüşvetler ve siyasi yolsuzlukların..."

Geçtiğimiz günlerde CIA'in eski Direktörü John Brennan, FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe’in işine son vermesinin ardından Trump’a sert sözler söylemişti.

“Aldığın rüşvetler, ahlaki alçaklıkların ve siyasi yolsuzlukların ortaya çıktığı zaman aşağılanarak tarihin tozlu sayfalarında hak ettiğin yeri bulacaksın. Andy McCabe’i günah keçisi ilan edebilirsin, fakat Amerika’yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek.”

