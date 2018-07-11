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ABD Başkanı Trump’a Brüksel’de soğuk karşılama

NATO Zirvesi için Brüksel’e giden ABD Başkanı Donald Trump’ı, Belçika Başbakanı Charles Michel yerine ABD’li büyükelçi karşıladı.

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ABD Başkanı Trumpa Brükselde soğuk karşılama

Dünya liderleri birer birer NATO Liderler Zirvesi için Brüksel'e gidiyor. 

Zirve için Brüksel'e giden ABD Başkanı Donald Trump, soğuk bir karşılama yaşadı. Başkan Trump’ı sadece ABD’li büyükelçi karşıladı. 

Belçika Başbakanı Charles Michel Trump'ı karşılamaya gitmezken, yoluna kırmızı halı da serilmedi.

Diplomatik kaynaklar geçen yıl Trump’ın Brüksel karşılaması ile bu seneki karşılama arasında büyük fark olmasını, diplomatik ilişkilerdeki soğukluğa bağlıyor. 

"Yardımlaşma paradan daha önemlidir"

ABD Başkanı Trump attığı bir dizi tweette Avrupa’yı ABD’yi kullanmakla suçladı ve Avrupalı ülkelerin NATO içindeki savunma harcamalarını artırmaları gerektiğini savundu.

Bir diğer sorun ise AB’nin tarım ürünlerine getirdiği kotalar. Başkan Trump bu iki konuda AB’yi eleştirirken, AB Başkanı Donald Tusk, "yardımlaşma paradan daha önemlidir" açıklamasını yaptı.

Başkan Trump sabah saatlerinde Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili bir görüşme gerçekleştirdikten sonra, 29 ülke liderlerinin katılımı ile gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'ne katılacak.

Kaynak: İHA

Etiketler: NATO Liderler Zirvesi, brüksel, Belçika Başbakanı Charles Michel, abd başkanı donald trump
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