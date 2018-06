ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı May’den bayram mesajı

ABD Başkanı Trump, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Trump, "Melania (Trump) ve ben ABD genelinde ve tüm dünyadaki Müslümanlar'ın bayramını tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ramazan ayının bir yenilenme ayı olduğunu belirten Trump, "Bu bayramda etrafımızı saran barış ve iyi niyet ruhunun tüm yıl boyunca sürmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yazılı bir mesajla, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ettiğini belirtti.

Theresa May’den görüntülü mesaj

İngiltere Başbakanı Theresa May, Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi Twitter hesabından görüntülü mesaj yayınladı.

"The end of the holy month of Ramadan is a time for Muslims to come together with family, friends and neighbours. It’s an opportunity for spiritual renewal." PM @Theresa_May on Eid al-Fitr pic.twitter.com/j8ABD1JjDp