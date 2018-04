ABD Başkanı Trump ve Eski FBI Başkanı Comey'in görüşme tutanakları yayınlandı

Tutanakların 15 sayfalık bölümü, Comey'in oldukça rahatsız edici bulduğu kısımlardan oluşuyor.

Tutanakta yer alan iddialara göre, James Comey New York'taki Trump Binası'ndaki bir toplantıda yeni başkan seçilen Trump ile görüştü. Trump, Comey'e "sadakatine yönelik" bazı özel sorular sordu.

Söz konusu notlarda Trump’ın dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in verdiği kararla ilgili ciddi kaygılarının olduğunu iddiası yer aldı.

Ayrıca Trump’ın Özel Kalem Müdürü'nün, Comey'e Flynn’in hakkında dinleme kararı olup olmadığını sorduğu iddia edildi.

Comey'in notlarında dikkat çeken iddialardan biri de Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgiliydi. Putin'in Trump'a, "Dünya'nın en güzel hayat kadınları Rusya'da" dediği iddia edildi.

Trump'tan sert cevap

İddiaların ortaya atılmasından sonra Donald Trump Twitter'dan sert mesajlar gönderdi. Trump mesajında, "Comey, McCabe'i otobüsün altına itti. McCabe hakkındaki raporlar ikisi için de bir felaket! Biraz ilaç alırlar mı?" "Cames Jomey'nin anıları açıkça GİZLİ ANLAŞMA ve ENGEL olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda, gizli bilgileri de sızdırdı. Vay! Cadı avı devam edecek mi?" dedi.

James Comey just threw Andrew McCabe “under the bus.” Inspector General’s Report on McCabe is a disaster for both of them! Getting a little (lot) of their own medicine? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Nisan 2018

James Comey Memos just out and show clearly that there was NO COLLUSION and NO OBSTRUCTION. Also, he leaked classified information. WOW! Will the Witch Hunt continue? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Nisan 2018

Comey ve Trump arasındaki polemik

Trump'ın isteği üzerine geçen sene Mayıs ayında FBI'dan kovulan James Comey, yeni kitabında Trump hakkında, "kendisine mutlak sadakat talep eden, tüm dünyayı ona karşı gören ve her şey hakkında yalan söyleyen bir mafya patronu" benzetmesi yapmıştı.

ABD'nin yeni başkanının kurumsal değerlerin ve etiğin üzerinde kendi değerleri olduğunu söyleyen Comey, "Trump, etrafındaki diğer insanları çekmeye çalıştığı alternatif gerçekliği olan bir kozada yaşıyor" demişti.

Comey son olarak Twitter mesajında Trump'a seslenerek, "Sayın Başkan, ABD halkı yakında hikayemi duyacak ve onlar kimin onurlu kimin onursuz olduğu konusunu kendileri yargılayacak" dedi.

Mr. President, the American people will hear my story very soon. And they can judge for themselves who is honorable and who is not. — James Comey (@Comey) 17 Mart 2018

Kaynak: TRT Haber, AP