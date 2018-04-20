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Buradasınız : » » ABD Başkanı Trump ve Eski FBI Başkanı Comey'in görüşme tutanakları yayınlandı

ABD Başkanı Trump ve Eski FBI Başkanı Comey'in görüşme tutanakları yayınlandı

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, eski FBI Başkanı James Comey'in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerde tuttuğu bir dizi notu, Kongre'ye iletti.

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ABD Başkanı Trump ve Eski FBI Başkanı Comeyin görüşme tutanakları yayınlandı

Tutanakların 15 sayfalık bölümü, Comey'in oldukça rahatsız edici bulduğu kısımlardan oluşuyor. 

Tutanakta yer alan iddialara göre, James Comey New York'taki  Trump Binası'ndaki bir toplantıda yeni başkan seçilen Trump ile görüştü. Trump, Comey'e "sadakatine yönelik" bazı özel sorular sordu.

Söz konusu notlarda Trump’ın dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in verdiği kararla ilgili ciddi kaygılarının olduğunu iddiası yer aldı.

Ayrıca Trump’ın Özel Kalem Müdürü'nün, Comey'e Flynn’in hakkında dinleme kararı olup olmadığını sorduğu iddia edildi.

Comey'in notlarında dikkat çeken iddialardan biri de Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgiliydi. Putin'in Trump'a, "Dünya'nın en güzel hayat kadınları Rusya'da" dediği iddia edildi.

Trump'tan sert cevap

İddiaların ortaya atılmasından sonra Donald Trump Twitter'dan sert mesajlar gönderdi. Trump mesajında, "Comey, McCabe'i otobüsün altına itti. McCabe hakkındaki raporlar ikisi için de bir felaket! Biraz ilaç alırlar mı?"  "Cames Jomey'nin anıları açıkça GİZLİ ANLAŞMA ve ENGEL olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda, gizli bilgileri de sızdırdı. Vay! Cadı avı devam edecek mi?" dedi.

 

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Comey ve Trump arasındaki polemik

Trump'ın isteği üzerine geçen sene Mayıs ayında FBI'dan kovulan James Comey, yeni kitabında Trump hakkında, "kendisine mutlak sadakat talep eden, tüm dünyayı ona karşı gören ve her şey hakkında yalan söyleyen bir mafya patronu" benzetmesi yapmıştı.

ABD'nin yeni başkanının kurumsal değerlerin ve etiğin üzerinde kendi değerleri olduğunu söyleyen Comey, "Trump, etrafındaki diğer insanları çekmeye çalıştığı alternatif gerçekliği olan bir kozada yaşıyor" demişti.

Comey son olarak Twitter mesajında Trump'a seslenerek, "Sayın Başkan, ABD halkı yakında hikayemi duyacak ve onlar kimin onurlu kimin onursuz olduğu konusunu kendileri yargılayacak" dedi.

 

 

 

Kaynak: TRT Haber, AP

Etiketler: James Comey, FBI, Donald Trump, abd
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