  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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ABD Başkanı Trump umduğunu bulamadı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tartışmalı sağlık sigortası yasa tasarısı, istenilen desteği alamadı.

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ABD Başkanı Trump umduğunu bulamadı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tartışmalı sağlık sigortası yasa tasarısı, istenilen desteği alamadı.

Bazı Cumhuriyetçi senatörlerin öncülüğünde hazırlanan tasarı, oylanamadan geri çekildi.

Cumhuriyetçiler, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde yapılan sağlık reformu yasasını iptal etmek için uzun zamandır uğraşıyordu.

Tasarı, Güney Carolina ve Louisiana Senatörleri öncülüğünde hazırlandı.

Ancak, tasarının senatoda en az 50 "evet" oyuna ulaşamayacağı anlaşıldı.

Cumhuriyetçi Mitch McConnell, "Amerikan sağlık sistemini değiştirmekten vazgeçmiş değiliz ancak bu hafta bunu yapamayacağız" dedi.

Öte yandan, Başkan Donald Trump salı günü yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçilerin söz konusu yasa değişikliğini tek başlarına yapamamaları durumunda Demokratlarla iş birliğine gideceklerini belirtmişti.

Etiketler: Trump, abd, obamacare, abd sağlık yasası
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