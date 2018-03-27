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ABD Başkanı Trump: Türkiye ile Suriye konusunda işbirliği geliştirilmeli

ABD Başkanı Donald Trum, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Trump, Suriye'de Türkiye ile işbirliğinin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

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ABD Başkanı Trump: Türkiye ile Suriye konusunda işbirliği geliştirilmeli

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "Suriye'de Türkiye ile iş birliği geliştirilmeli." mesajını verdi.

İki liderin telefonla görüşmesinde İngiltere-Rusya arasında patlak veren casus krizi de vardı.

Görüşmenin ayrıntılarını Beyaz Saray duyurdu. Washington - Paris hattında gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye gündeme geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Macron'a "Suriye'de Türkiye ile iş birliği geliştirilmeli" çağrısında bulundu.

Casus krizi de liderlerin gündemindeydi. İki lider, Çift taraflı Rus casusun kızıyla zehirlenmesine ilişkin iddialar konusunda, Batı'nın İngiltere'nin yanında yer almasına desteklerini yineledi. 

Kaynak: TRT Haber

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