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Buradasınız : » » ABD Başkanı Trump: Taliban'la barış görüşmesi yapmayı düşünmüyoruz

ABD Başkanı Trump: Taliban'la barış görüşmesi yapmayı düşünmüyoruz

ABD Başkanı Trump Afganistan'daki saldırıları kınayarak, "Zalimce kendi insanlarını öldürüyorlar. Kimsenin bitiremediği işi biz çözeceğiz" dedi.

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ABD Başkanı Trump: Talibanla barış görüşmesi yapmayı düşünmüyoruz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleriyle çalışma yemeğinde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da son günlerde yaşanan terör saldırılarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Trump saldırıları kınayarak, "Zalimce kendi insanlarını öldürüyorlar. Ölenlerin birçoğu masum kadın ve çocuklar. Bu korkunç bir şey. Kimsenin bitiremediği işi biz bitireceğiz. Taliban ile barış görüşmesi yapmayı istemiyoruz. Belki bir gün görüşebiliriz ama o güne daha çok var. Bitirmemiz gereken işi bitireceğiz" dedi. 

ABD, Pakistan'a yönelik yardımları askıya almıştı

ABD Başkanı Trump, geçen yılın Ağustos ayında Güney Asya Stratejisi'ni açıklamış ve Taliban'la mücadele için Afganistan'a 3 bin ABD askeri daha göndermeyi kararlaştırmıştı. Trump ayrıca Afgan Talibanı'nın üst düzey yöneticilerinin saklandığını iddia ettiği Pakistan'dan "topraklarındaki terör gruplarına" yönelik adımlar atmasını istemişti. Pakistan ise Trump'ın, "terör gruplarına kucak açtığı" suçlamalarına tepki göstererek ABD Başkanı'nın iddialarını yalanlamıştı.

Beyaz Saray yönetimi ayrıca Pakistan'a yapacağı 900 milyon dolardan fazla askeri yardımı, İslamabad yönetimi "Afgan Talibanı ve Hakkani grubuna gerekli adımları atıncaya kadar" askıya aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: taliban, Pakistan, Afganistan, abd başkanı donald trump, abd
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