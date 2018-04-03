ABD Başkanı Trump: Suudi Arabistan Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemeli

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis ve Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Trump'tan geçtiğimiz günlerdeki "Suriye'den yakın zamanda çıkacağız" mesajının ardından yeni bir açıklama geldi.

"Suriye'den ayrılmanın vakti geldi"

Suriye'den çıkmak istediğini söyleyen Donald Trump, "Suriye'den ayrılmanın zamanı geldi. Bunu ciddi ciddi düşünüyorum" dedi.

Trump, ABD için Suriye'de varlık göstermenin ciddi bir külfet olduğunu, askerlerin geri çekilmesi konusunda hızla karar alınacağını söyledi.

"Hızla karar vereceğiz"

Trump, "Bizim öncelikli amacımız DEAŞ'tan tamamen kurtulmaktı. Bu görevi neredeyse tamamladık. Bundan sonra ne yapacağımıza diğer taraflarla da koordineli olarak hızla karar vereceğiz." diye konuştu.

Başkan Trump sözlerine "ulusumuzu yeniden inşa etmeye odaklanacağız" diyerek devam etti.

"Suudi Arabistan'ın parasını ödemesi gerek"

Suriye'deki Amerikan askerlerinin varlığının devamını isteyen Suudi Arabistan'a mesajı netti.

Trump, "Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek" dedi.

YPG/PKK'ya 200 milyon dolarlık desteği dondurdu

Dışişleri Bakanlığına talimat veren Donald Trump, terör örgütü YPG/PKK'ya planlanan 200 milyon dolar yardımı da dondurmuştu.

Trump ayrıca ABD'nin Ortadoğu'daki savaşlara 7 trilyon dolar harcadığını söyleyerek bunun büyük bir hata olduğunu söylemişti.

Suriye'den çekilmeyi bir süredir düşünüyordu

Bu arada ABD Başkanı, terör örgütüne yardımı kesme kararını bir gecede almadı.

Trump, bir buçuk aydır özel görüşmelerde "DEAŞ ile mücadele biter bitmez Suriye'den çıkılması" gerektiğini söylüyordu.

"Türkiye ile Suriye konusunda işbirliği geliştirilmeli"

Geçtiğimiz günlerde Suriye konusunda Türkiye ile işbirliği, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesinde gündeme geldi.

Trump, Fransız mevkidaşına Suriye'deki ortak stratejik zorluklara karşı Türkiye'yle iş birliğinin yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber