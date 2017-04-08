  • 08 NISAN 2017, CUMARTESI

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ABD Başkanı Trump Suud Kralı Selman’la görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü bildirildi.

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ABD Başkanı Trump Suud Kralı Selmanla görüştü

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Donald Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ABD’in Suriye’deki füze saldırısını görüştüğünü kaydedilirken Kral Salman için “Harameyni'ş-Şerîfeyn'in Emini” olarak nitelemesi kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kral Salman ABD ordusunun Suriye’de Şaryat Hava Üssüne yaptığı saldırı için güçlü desteğini yineledi ve Kral, her ikisinin de masum sivillere karşı düzenlenen dehşet verici kimyasal saldırıya karşı atılması gerektiği konusunda hemfikir olduğu adımı atma cesareti gösterdiği için Başkana teşekkür etti.”

Beyaz Saray açıklamasında ayrıca iki liderin bölgesel ve ikili konularda yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıklarına yer verildi.

Etiketler: abd, Donald Trump, suud kralı selman, telefon görüşmesi
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