  • 11 MAYIS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.305
    EURO 5.151
  • BIST 101852.48
    ALTIN 182.962
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD Başkanı Trump Stoltengberg ile görüşecek

ABD Başkanı Trump Stoltengberg ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Mayıs Perşembe günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Başkanı Trump Stoltengberg ile görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Stoltenberg ziyaretiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump'ın 17 Mayıs Perşembe günü Stoltenberg'i kabul edeceği ve görüşmenin, ABD'nin NATO ittifakına olan bağlılığını bir kez daha vurgulayacağı kaydedildi. Görüşmede ayrıca temmuz ayında Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi, üye ülkelerin adil katkı sağlamaları ve teröre karşı verilen uluslararası mücadele gibi konuların da gündemde olacağı belirtildi.

Trump, Stoltenberg ile geçen yıl nisan ayında Beyaz Saray'da görüşmüştü.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER