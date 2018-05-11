ABD Başkanı Trump Stoltengberg ile görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Stoltenberg ziyaretiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump'ın 17 Mayıs Perşembe günü Stoltenberg'i kabul edeceği ve görüşmenin, ABD'nin NATO ittifakına olan bağlılığını bir kez daha vurgulayacağı kaydedildi. Görüşmede ayrıca temmuz ayında Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi, üye ülkelerin adil katkı sağlamaları ve teröre karşı verilen uluslararası mücadele gibi konuların da gündemde olacağı belirtildi.

Trump, Stoltenberg ile geçen yıl nisan ayında Beyaz Saray'da görüşmüştü.

Kaynak: AA