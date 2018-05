ABD Başkanı Trump, Singapur Başbakanı Lee ile 12 Haziran'ın detaylarını görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong görüşmesinde 12 Haziran'daki zirveye ilişkin konuları ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Trump'ın, Singapur'un söz konusu görüşme için gösterdiği istekli tavrı takdir ettiği ve bu ülkeye yapacağı ziyarette Başbakan Lee ile görüşmeyi sabırsızlıkla beklediği belirtildi.

İkili ve bölgesel ilişkilerin de ele alındığı ifade edilen görüşmede, Trump'ın, ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden olan Singapur'un katkıları dolayısıyla Lee'ye teşekkür ettiği bildirildi.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmesinin 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşeceğini belirtmişti.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!