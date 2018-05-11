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ABD Başkanı Trump, Singapur Başbakanı Lee ile 12 Haziran'ın detaylarını görüştü

ABD Başkanı Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da yapacağı zirve öncesinde görüşmenin detaylarını Singapur Başbakanı Lee Loong ile görüştü.

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ABD Başkanı Trump, Singapur Başbakanı Lee ile 12 Haziranın detaylarını görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong görüşmesinde 12 Haziran'daki zirveye ilişkin konuları ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Trump'ın, Singapur'un söz konusu görüşme için gösterdiği istekli tavrı takdir ettiği ve bu ülkeye yapacağı ziyarette Başbakan Lee ile görüşmeyi sabırsızlıkla beklediği belirtildi.

İkili ve bölgesel ilişkilerin de ele alındığı ifade edilen görüşmede, Trump'ın, ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden olan Singapur'un katkıları dolayısıyla Lee'ye teşekkür ettiği bildirildi.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmesinin 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşeceğini belirtmişti.

 

 

Trump, "Kim Jong-un ile benim aramda epeydir beklenen görüşme 12 Haziran'da Singapur'da yapılacak. İkimizde bu buluşmanın dünya barışı için çok özel bir an olmasına gayret göstereceğiz." değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: zirve, singapur başbakanı lee, Kuzey Kore, Donald Trump, abd
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