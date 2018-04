ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarını eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) eleştiren bir mesaj yayınladı.

Trump, paylaşımında, "Görünüşe bakılırsa OPEC yine iş başında. Denizlerdeki tam dolu gemiler dahil, her yerde rekor seviyede petrol var. Petrol fiyatları yapay olarak çok yüksek! Bu iyi değil ve kabul edilemez!" dedi.

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted!