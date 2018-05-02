ABD Başkanı Trump mahkemede ifade verebilir

Rusya’nın, Trump’ın kazandığı başkanlık seçimine müdahale edip etmediği ve Trump’ın kampanya ekibinin Rusya ile bağlantısının araştırıldığı soruşturmada, kritik dönemlerden biri yaşanıyor. Soruşturmanın özel savcısı Robert Mueller’in Başkan Trump’ı ifadeye çağırma konusunu değerlendirdiği konuşuluyor.

Trump hakkında celp çıkabilir

Mart başında Mueller ile Trump’ın avukatları arasında yapılan görüşmenin gergin geçtiği ortaya çıkmıştı. Özel savcı Mueller’in, avukatlarına Başkan'ı ifadeye çağırma ihtimalinden bahsettiği, avukatlarının ise Başkan'ın böyle bir zorunluluğu olmadığını söylediği belirtiliyor.

Mueller’in, ifade vermeyi kabul etmemesi durumunda Başkan hakkında büyük jüriden önce ifade vermesi için celp çıkarmayı düşündüğü de bir iddia.

Trump'a sorulacak sorular

Mueller’in Trump'a yöneltmeyi planladığı 49 olası soru olduğu iddia ediliyor. Kulislerde soruların, Trump’ın kampanya dönemi, seçim gecesi ve yemin töreni arasında geçen süredeki açıklama ve görüşmeleri ile soruşturmayı başlatan ve Trump tarafından kovulan eski Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey ile ilgili olacağı konuşuluyor.

Trump’ın avukatlarının böylesi bir talep gelmesi durumunda itiraz edeceği, Mueller’in celp çıkaracağı ve uzun bir yargı savaşının başlayabileceği ihtimalinden söz ediliyor.

Kaynak: TRT Haber