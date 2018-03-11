ABD Başkanı Trump: Kuzey Kore barış yapmak istiyor

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin gazetecilere demeç verdi. Trump, Kuzey Kore ile görüşmelerin çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Çok fazla desteğe sahibiz" dedi.

ABD Başkanı, Başkan Kim'in denükleerleşme konusunda kararlı olduğunu ve müzakereler sırasında yeni füze testleri yapmayacağına söz verdiğini söyledi.

Kuzey Korelilerin barış yapmak istediğine inandığını ifade eden Trump, Kuzey Kore'nin füze deneme faaliyetlerini sonlandırma taahhüdünden emin olduğunu belitti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Trump, "Kuzey Kore'nin 28 Kasım 2017'den beri füze testi yapmadığını" ifade etti.

Kaynak: AFP