ABD Başkanı Trump: Kuzey Kore - ABD zirvesinin yeri ve zamanı ayarlandı

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore - ABD zirvesinin yerinin ve zamanının ayarlandığını, ayrıntıların yakında paylaşılacağını söyledi.

Trump, ABD askerlerinin Güney Kore'den çekilmesi konusunun ise Kuzey Kore lideri Kim'le yapacağı görüşmede masada olmayacağını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, Kuzey Kore'nin belli koşulları yerine getirmesi halinde Trump - Kim zirvesinin bu ay içerisinde gerçekleşeceği belirtildi.

Trump, Barış Sarayı'nı işaret etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan, pek çok ülkenin görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini ancak görüşmenin Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınırda bulunan Barış Sarayı'nda yapılmasının zirveyi daha iyi temsil edeceğini düşündüğünü açıklamıştı.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!