ABD Başkanı Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed el-Cabir es-Sabah, Körfez ülkeleriyle ilgili sorunları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider arasındaki görüşmede Trump, Kuveyt'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) geçici üye sandalyesine oturması sebebiyle Şeyh Sabah'ı tebrik etti.

Ayrıca Trump, Körfez bölgesindeki liderliği için Şeyh Sabah'a teşekkür etti ve Kuveyt Emiri'nin de bölgedeki son gelişmeler hakkındaki görüşlerini aktardı.

Görüşmede, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) birlik içerisinde olmasının önemine işaret edilirken bölgesel tehditlerle mücadeleye odaklanılması gerektiği de ele alındı.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ı 7 Eylül 2017 tarihinde Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, "Katar ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki görüşmelere yardımcı olabilirsem bunu yapmayı isterim. Kuveyt, bu konunun çözümünde liderlik yapıyor ve biz bunu çok takdir ediyoruz. Bu sorunun çözüleceğine inanıyorum eğer çözülmezse Beyaz Saray'da ben arabulucu olacağım." değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA