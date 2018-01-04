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Buradasınız : » » ABD Başkanı Trump kurdurduğu seçim komisyonunu feshetti

ABD Başkanı Trump kurdurduğu seçim komisyonunu feshetti

ABD Başkanı Trump, "Başkanlık seçimlerinde bazı seçmenlerin yasa dışı oy kullandığı" iddiasının araştırılması için geçen yıl kurdurduğu komisyonu feshetme kararı aldı.

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ABD Başkanı Trump kurdurduğu seçim komisyonunu feshetti

Beyaz Saray, "Seçim Bütünlüğü Başkanlık Danışma Komisyonu"nun görevinin sona erdirildiğini duyurdu.

Fesih kararına, birçok eyalette yönetimlerin seçmenleriyle ilgili bilgileri vermek istememesi ve uzayan sürecin "gereksiz harcamalara" neden olması gerekçe gösterildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerinden sonra kamuoyunda gündeme gelen "seçmen hileleri" ile ilgili tartışmalar üzerine geçen yıl 11 Mayıs'taki başkanlık kararnamesiyle söz konusu komisyonun kurulması talimatını vermişti.

Başkanlık seçimlerinin ardından Demokratlar, Rusya'nın siber saldırılar yoluyla seçimlere müdahale ettiğini ve Trump'ın kazanmasına yardımcı olduğunu iddia etmiş, Donald Trump ise "milyonlarca kişinin yasa dışı oy kullandığını" ileri sürmüştü.

Kamuoyunda artan tartışmaların ardından mayısta Trump tarafından kurdurulan söz konusu komisyonun 7 aylık süreçte sadece iki kez toplandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: abd başkanı donald trump, beyaz saray
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