ABD Başkanı Trump, Kudüs tahriklerine bir yenisini daha ekledi

İsrail’in kuruluş yıldönümüne denk gelen 14 Mayıs’ta ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, tahrik edici açıklamalarına bir yenisini ekledi.

ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması öncesi ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail’deki Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınacağı hafta büyük hafta. Herkesi tebrik ederim” ifadesini kullandı.

Big week next week when the American Embassy in Israel will be moved to Jerusalem. Congratulations to all!