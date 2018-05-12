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ABD Başkanı Trump, Kudüs tahriklerine bir yenisini daha ekledi

ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı alması sonrası Trump, sosyal medya hesabından tahrik edici bir açıklama daha yaptı.

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ABD Başkanı Trump, Kudüs tahriklerine bir yenisini daha ekledi

İsrail’in kuruluş yıldönümüne denk gelen 14 Mayıs’ta ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, tahrik edici açıklamalarına bir yenisini ekledi.

ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması öncesi ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail’deki Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınacağı hafta büyük hafta. Herkesi tebrik ederim” ifadesini kullandı.

 

Öte yandan, “ABD Büyükelçiliği" ifadeleri kullanılarak cadde ve sokaklara İbranice, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde levhalar yerleştirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararı aldığı İsrail'deki büyükelçilik binasının 14 Mayıs'ta açılacağını açıklamıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Donald Trump, abd, kudüs, israil, twitter
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